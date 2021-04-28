Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

Nasılsınız? Malum, pandemi süreci tüm hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Siz, tüm bu olan biteni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim görüşüme göre bir üst akıl var, hatta bu bir şirket. Yeri geldiğinde dünyanın bir numaralı gücü olarak kabul edilen ABD Başkanı'na dahi direktif veren, dünyayı, ulusları, tüm kaynakları yönettiğine inandığım. Bu "şirket" bakıyor ki dünya nüfusu 8 milyara yakın, insanoğlunun tükettiği yeraltı ve yerüstü kaynaklar devasa. Bu kaynaklar bu nüfusu yaşatmaya yetmeyecek. Düğmeye basıyorlar ve zaten salgın kuşaklarındaki hazırda beklemekte olan virüsü manipüle edip bulaşa, salgına ve nihayetinde pandemiye dönüştürüyorlar. Hatta bakıyorlar çabuk hareket etmiyor, çeşitli mutant ve varyant çeşitlemeleri ile hız kazanıp ölümcüllüğü artıp dünya nüfusunu iyice azaltmaya çalışıyorlar.