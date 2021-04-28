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Haberler Galeri Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:30

Yılların eskitemediği usta oyuncu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

Bale, tiyatro, sinema, dizi oyunculuğu, sunuculuk... Usta sanatçı saydığım bu mesleklerin her birini hakkıyla yapıyor. Marifetleri saymakla bitmeyen Çiğdem Tunç, 40 yılı aşkın süredir karşımızda. Sadece sanatıyla değil, hayatın içindeki duruşuyla da hep farklı bir yerde. Kendini o kadar güzel ifade ediyor ki nevi şahsına münhasır bir kadın. Çiğdem Tunç, sinemaya ilk olarak 1980 yılında çekilen '' filmindeki dansıyla adım attı. Kariyerinin en önemli filmini ile başrollerini paylaştığı '' filmiyle gerçekleştiren usta sanatçı Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. ile yaptığı programlar bir döneme damga vurdu. Şu sıralar ise kurduğu ''yla başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Şimdi sizi dobra, mütevazı, kıpır kıpır biri olan duayen sanatçı Çiğdem Tunç ile baş başa bırakıyorum…

BERNA ÇAĞLARER
Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

, tiyatroya en çok emek veren oyunculardan. Kurucusu ve sahibi olduğu ''nu var gücüyle çalışarak ayakta tutuyor. Usta oyuncu, hayatın bir an önce normale dönmesini ve hayallerini gerçekleştirmeyi iple çektiğini söylüyor. Yetenekli, ne istediğini bilen, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Çiğdem Tunç, sanat camiasının en renkli isimlerinden… Son olarak "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku" oyununu tiyatro sahnesine taşıyan Tunç ile daha pek çok konu hakkında konuştuk. Sayısız tiyatro, sinema filmi ve televizyon dizilerinde yer alan usta oyuncu Çiğdem Tunç ile 'a özel zamanda yolculuğa çıktık…

Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

Nasılsınız? Malum, pandemi süreci tüm hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Siz, tüm bu olan biteni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim görüşüme göre bir üst akıl var, hatta bu bir şirket. Yeri geldiğinde dünyanın bir numaralı gücü olarak kabul edilen ABD Başkanı'na dahi direktif veren, dünyayı, ulusları, tüm kaynakları yönettiğine inandığım. Bu "şirket" bakıyor ki dünya nüfusu 8 milyara yakın, insanoğlunun tükettiği yeraltı ve yerüstü kaynaklar devasa. Bu kaynaklar bu nüfusu yaşatmaya yetmeyecek. Düğmeye basıyorlar ve zaten salgın kuşaklarındaki hazırda beklemekte olan virüsü manipüle edip bulaşa, salgına ve nihayetinde pandemiye dönüştürüyorlar. Hatta bakıyorlar çabuk hareket etmiyor, çeşitli mutant ve varyant çeşitlemeleri ile hız kazanıp ölümcüllüğü artıp dünya nüfusunu iyice azaltmaya çalışıyorlar.

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Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

'Çiğdem Tunç Tiyatrosu' olarak hazırlıklı mıydınız olası bir krize? Birikiminiz var mıydı?
Hayır değildik. Tiyatrosu ne ki, tüm dünya hazır değildi. Hep aramızda konuşuyoruz, "çalışmadığımız yerden geldi". Ülkemizde zaten siyasi iklim dalgalanınca, felaketler sıralanınca ve birçok bunun gibi bir nedenden dolayı ilk olarak gösteri sanatlarının kapısına kilit vurulur. Sanki bu sektördeki çalışanların kabahatleri gibiymişçesine. Toplumu derinden etkileyen tüm olaylara elbette ki en duyarlı insanlardan biri olduğumu gururla belirtmek isterim. Dolayısıyla herhangi bir afet karşısında elbette ki tutumumuz, yaşadığımız toplumla birlikte yaz tutmak ve yaraları sarmaya çalışmak olacaktır. Ancak özel bir kuruluş olarak devlet veya şehir tiyatroları gibi bir güvence ve konforumuz asla yoktur.

Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

Şimdi bu sürede ki 400 günü geçmiştir, bu bahsettiğim kurumlardaki tüm oyuncular, teknik ekip, artistlik ekip vs. maaşlarını alıp endişeye mahal vermeden yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Siz bir de bizim yaşadığımız cehennemi düşünün. 400 günü aşkın süredir 3-5 kere açılan perde ve tek teminatı emeklerinin karşılığı olan insanların ve ailelerinin yaşamakta oldukları kabus. Ancak ben bu şikayetimi yüksek sesle dile getirmekten asla haz etmem. Çünkü bizimkine benzer sektörlerdeki diğer vatandaşlarımızın yaşamakta oldukları acıları da gözlemliyor ve büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu süreç ne yazık ki ve aslında planlandığı gibi bana göre zengini daha zengini fakiri daha fakir hale getirmektedir. Sonu nereye varır bilemem. Allah beterinden korusun ve herkese yardımcı olsun.

Yılların eskitemediği usta oyuncu Çiğdem Tunç sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti!

Yıllardır tiyatro yapıyorsunuz ama televizyon şöhreti getirdi. Tiyatrocular genelde dizilerden kazandığını yine tiyatroya yatırıyor. Siz de kazandığınızı tiyatronuza mı yatırıyorsunuz?
Evet, tiyatroya yatırıyorum. Bir farkla, ben kazanmadığımı da tiyatroya yatırıyorum. Ben son yıllarda ne yazık ki diğer elinde bohçası bir dizi bitmeden diğerine ve de sonra ötekine transfer olan şanslı meslektaşlarımdan değilim. Kimse bana darılmasın, ne yazık ki her alan da olduğu gibi burada da bir tröst var. Ve bu arkadaşlar kendi aralarında hareket etmeyi seviyorlar. Bu kapıdan çok şaşırtıcı ki, bir girip pir kalamadım ki o dizi senin bu dizi benim dolaşıp parayı kazanıp tiyatroya sıcak para sağlayamadım.

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