Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:43

Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 124. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

'Kuruluş Osman' 124. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,88 reyting ve %20,52 izlenme payı, AB'de %5,48 reyting ve %15,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,25 reyting ve %17,99 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #VatanSanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

'Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Şeyh Edebalı ile Turgut Bey'in Tebriz vazifesi için Osman Bey'le vedalaşması ve İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürerek Malhun Hatun'a tuzak kurması bölüme damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

Kuruluş Osman'ın dünkü bölümünde, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Bursa'dan getirdiği haberler üzerine Osman Bey evlatlarıyla birlikte Bursa Tekfuru'yla yüzleşmek üzere yola çıktı.

Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

Osman Bey'i başta küçümseyen Tekfur, Osman Bey'in siyasi zekası karşısında etkilendi. Osman Bey, Tekfur'a meselenin Gazan Han ile ilgili olduğunu ve Nayman'la işbirliği yapıldığı takdirde büyük İlhanlı Devleti'ni karşısına alacağını ve Gazan Han'ın düşmanlığını kazanacağını söyledi.

Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

Tekfur'un sarayında gizlediği ve tetikte bekleyen okçuları fark eden Osman Bey, "Senin görmediğini gören, bilmediğini bilenim. Nayman'dan yana olma, bu kana mani ol! Okçulara da diyesin rahat etsinler!" diyerek rest çekti.

SON DAKİKA