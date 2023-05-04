Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!

'Kuruluş Osman' 124. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,88 reyting ve %20,52 izlenme payı, AB'de %5,48 reyting ve %15,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,25 reyting ve %17,99 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #VatanSanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.