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Haberler Galeri Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik'e beğeni yağmuru...
Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:31

Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik'e beğeni yağmuru...

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı yeni klibi için imaj tazeledi. Yonca Evcimik'in yeni imajını görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı. İşte eski halinden oldukça frklı görünen Yonca Evcimik'in yeni imajı...

Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru...

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor.

Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru...

Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik fit halini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru...

Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı yeni klibi için imaj tazeledi.

Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru...

Yonca Evcimik'in yeni imajını görenler şarkıcıyı neredeyse tanıyamadı.

Yonca Evcimik yeni imajı ile dudak uçuklattı! 58 yaşındaki Yonca Evcimik’e beğeni yağmuru...

İşte eski halinden oldukça frklı görünen Yonca Evcimik'in yeni imajı...

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