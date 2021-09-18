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Haberler Galeri Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 09:55

Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor. Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik düzgün fiziğini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı mayolu pozu ile yeni yaşını kutladı. 58 yaşına basan Yonca Evcimik'e beğeni ve yorum yağdı. İşte fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Yonca Evcimik'in iddialı pozları...

Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!

Yonca Evcimik düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, her yaptığı ile gündem olmayı başarıyor.

Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!

Yaşını hiçbir zaman göstermeyen Yonca Evcimik düzgün fiziğini ve dinamikliğini dansa ve spor borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!

Türk Popun efsane ismi Yonca Evcimik son olarak paylaştığı mayolu pozu ile yeni yaşını kutladı.

Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!

İşte fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Yonca Evcimik'in iddialı pozları...

Yonca Evcimik yeni yaşını mayolu pozu ile kutladı! Kim der ki 58 yaşında!

58 yaşına basan Yonca Evcimik'e beğeni ve yorum yağdı.

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