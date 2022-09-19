Yürekleri sızlatan poz! Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı!

"AMERİKA'YA GİTMİŞTİK"

Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü gönderiye 'tekrar geçmiş olsun' yorumları yağdı.