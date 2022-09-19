Yürekleri sızlatan poz! Safiye Soyman MS hastası oğlu Harun’un sağlıklı halini paylaştı!

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın oğlu Harun ile sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi hüzne boğdu. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 23 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. İşte Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz sağlıklıyken birlikte gittikleri Amerika tatilinde çekildikleri o kare...