İŞİN ASLI BAMBAŞKAYMIŞ

Dükkanın önünden geçen vatandaşlar, Nisa Bölükbaşı'nın Survivor yarışması sonrası kendi adı ve soyadını taşıyan bu dükkanı açtığını düşündü. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; İstanbul'un Pendik semtinde bulunan 'Nisa Bölükbaşı AVM'nin Survivor Nisa ile bir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.