HaberlerGaleriYurt dışından yüzlerce insan Nisa Bölükbaşı'nı görmek için geliyor ama... Survivor Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:02Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:10
Yurt dışından yüzlerce insan Nisa Bölükbaşı'nı görmek için geliyor ama... Survivor Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek bambaşka çıktı!
Katıldığı "Survivor 2020" yarışmasıyla ünü yakalayan Nisa Bölükbaşı, her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasında tanıştığı Barış Murat Yağcı ile bir süredir aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Barış Murat Yağcı ile dövme krizi yaşayan Bölükbaşı hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Survivor Nisa'nın, ticarete atıldığı öne sürüldü. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. İşin aslının bambaşka olduğu öğrenilirken, Nisa Bölükbaşı'nın yorumu merak konusu oldu...