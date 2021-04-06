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Haberler Galeri Yurt dışından yüzlerce insan Nisa Bölükbaşı'nı görmek için geliyor ama... Survivor Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:10

Yurt dışından yüzlerce insan 'nı görmek için geliyor ama... Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek bambaşka çıktı!

Katıldığı " 2020" yarışmasıyla ünü yakalayan , her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasında tanıştığı ile bir süredir aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Barış Murat Yağcı ile dövme krizi yaşayan Bölükbaşı hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. 'nın, ticarete atıldığı öne sürüldü. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. İşin aslının bambaşka olduğu öğrenilirken, Nisa Bölükbaşı'nın yorumu merak konusu oldu...

Survivor Nisa Bölükbaşı şimdi de ticarete mi atıldı? Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek sonunda ortaya çıktı!

Katıldığı " 2020" yarışmasıyla ünü yakalayan , her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı şimdi de ticarete mi atıldı? Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek sonunda ortaya çıktı!

yarışmasında tanıştığı ile bir süredir aşk yaşayan , özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Survivor Nisa Bölükbaşı şimdi de ticarete mi atıldı? Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek sonunda ortaya çıktı!

2020'nin ardından ile yaşadığı aşk ve Sihirli Annem dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen 'nın İstanbul'un Pendik semtinde züccaciye dükkanı açarak ticarete atıldığı öne sürüldü.

Survivor Nisa Bölükbaşı şimdi de ticarete mi atıldı? Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek sonunda ortaya çıktı!

İstanbul'un Pendik semtinde bulunan ' AVM' görenleri şaşkına çevirdi.

Survivor Nisa Bölükbaşı şimdi de ticarete mi atıldı? Nisa Bölükbaşı hakkındaki gerçek sonunda ortaya çıktı!

İŞİN ASLI BAMBAŞKAYMIŞ

Dükkanın önünden geçen vatandaşlar, 'nın yarışması sonrası kendi adı ve soyadını taşıyan bu dükkanı açtığını düşündü. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; İstanbul'un Pendik semtinde bulunan 'Nisa Bölükbaşı AVM'nin ile bir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.

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