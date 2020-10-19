Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik halleriyle büyüledi!

'ın Zeliş'i kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik halleri ile büyüledi. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüde. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik büyük beğeni topluyor. Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan Yüsra Geyik'in son paylaşımları yine sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte 'in Instagram halleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:23
Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

'ın Zeliş'i kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik halleri ile büyüledi.

Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ile tanıdığımız adeta dizide büyüde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

2006 yılında başlayan 'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan şimdilerde 30 yaşında.

Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken büyük beğeni topluyor.

Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan 'ın Zeliş'i 'in son paylaşımları yine sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

İşte 'ın Zeliş'i 'in halleri...

Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA