Yüsra Geyik bu hali ile bambaşka! Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik Instagram halleriyle büyüledi!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik Instagram halleri ile büyüledi. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüde. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik büyük beğeni topluyor. Paylaşımlarına yazdığı şiirler ile meşhur olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in son paylaşımları yine sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram halleri...