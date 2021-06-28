Yüsra Geyik siyah mayosu ile adeta kuğu gibi... Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik plaj pozları ile yaktı geçti!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kendine hayran bıraktı. Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 31 yaşında. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik büyük beğeni topluyor. Dizisinin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Yüsra Geyik'in plaj pozları yaktı geçti. Siyah mayosu ile poz veren Yüsra Geyik'e övgüler yağdı... İşte Yüsra Geyik'in mayolu pozu...