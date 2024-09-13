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Haberler Galeri Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk kare geldi! “Annelik sana çok yakıştı”
Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:49

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk kare geldi! “Annelik sana çok yakıştı”

Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sürpriz bir şekilde Paris'te dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftten beklenen güzel haber geldi. Hamile olan Melisa Aslı Pamuk'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Melisa Aslı Pamuk paylaşımına "Sıcak anne uyarısı" notunu ekledi. 33 yaşındaki güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi! Annelik sana çok yakıştı

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne olmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve şu sıralar anne olmaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi! Annelik sana çok yakıştı

Melisa Aslı Pamuk Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı ile evlenmiş ve düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.

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Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi! Annelik sana çok yakıştı

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk geçen günlerde de eşinin Trabzon Çaykara'daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi! Annelik sana çok yakıştı

Pamuk'un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenilmişti.

Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi! Annelik sana çok yakıştı

Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmişti.

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