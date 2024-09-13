Giriş Tarihi: 13.09.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
07:49
Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk kare geldi! “Annelik sana çok yakıştı”
Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sürpriz bir şekilde Paris'te dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftten beklenen güzel haber geldi. Hamile olan Melisa Aslı Pamuk'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Melisa Aslı Pamuk paylaşımına "Sıcak anne uyarısı" notunu ekledi. 33 yaşındaki güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.