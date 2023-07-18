Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:22
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
08:23
"Yüzen beş yıldızlı tatil yeri" Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum'da! O milyarder de Türkiye'yi tercih etti!
Yüzen beş yıldızlı otel olarak adlandırılan, 362 milyon dolarlık süper yat Bodrum'a demir attı. Teknenin yeni sahibi olan Patrick Dovigi, 100 metre uzunluğundaki gemiyi, 2021 yılında satın almıştı. İçinde sinema salonu, helikopter pisti, Türk hamamı ve kış bahçesi bulunan geminin satış işlemi, tüm dünyada haber olmuştu. 6.5 milyar dolarlık servetiyle tanınan ünlü girişimci Dovigi, Türkiye tatiline eşi ve arkadaşlarıyla birlikte geldi.