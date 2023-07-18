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Haberler Galeri "Yüzen beş yıldızlı tatil yeri" Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum'da! O milyarder de Türkiye'yi tercih etti!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:23

"Yüzen beş yıldızlı tatil yeri" Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum'da! O milyarder de Türkiye'yi tercih etti!

Yüzen beş yıldızlı otel olarak adlandırılan, 362 milyon dolarlık süper yat Bodrum'a demir attı. Teknenin yeni sahibi olan Patrick Dovigi, 100 metre uzunluğundaki gemiyi, 2021 yılında satın almıştı. İçinde sinema salonu, helikopter pisti, Türk hamamı ve kış bahçesi bulunan geminin satış işlemi, tüm dünyada haber olmuştu. 6.5 milyar dolarlık servetiyle tanınan ünlü girişimci Dovigi, Türkiye tatiline eşi ve arkadaşlarıyla birlikte geldi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Yüzen beş yıldızlı tatil yeri Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum’da! O milyarder de Türkiye’yi tercih etti!

Michael Lee-Chin'in yüzen beş yıldızlı tatil yeri olarak adlandırılan 300 milyon dolarlık süper yatı, 362 milyon dolara satıldı. 178 fitlik görkemli yata bu satışın ardından yeni bir ad verilmişti.

Yüzen beş yıldızlı tatil yeri Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum’da! O milyarder de Türkiye’yi tercih etti!

Altı katlı lüks gemi, yeni teknoloji, gösterişli iç mekanlar ve büyüleyici özelliklerden oluşan bir donanımla 2021'de teslim edildi.

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Yüzen beş yıldızlı tatil yeri Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum’da! O milyarder de Türkiye’yi tercih etti!

Yat, önceki gün Bodrum açıklarına demir attıktan sonra Türkbükü'nde görüntülendi.

Yüzen beş yıldızlı tatil yeri Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum’da! O milyarder de Türkiye’yi tercih etti!

Teknenin yeni sahibi olan Patrick Dovigi'nin 100 metre uzunluğundaki gemisinde devasa bir sinema salonu, helikopter pisti, Türk hamamı ve kış bahçesi bulunuyor.

Yüzen beş yıldızlı tatil yeri Dünyanın konuştuğu Mega Yat Bodrum’da! O milyarder de Türkiye’yi tercih etti!

Ünlü girişimci Dovigi, 6.5 milyor dolarlık servetiyle adından söz ettiriyor.

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