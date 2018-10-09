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'Yüzün hep böyle gülsün!'

Bensu Soral sosyal medyadan, eşi Hakan Baş'ın doğum gününü kutladı.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 10:52
'Yüzün hep böyle gülsün!'

ve girişimci ,Mart ayında nişanlanıp, 29 Eylül'de 500 davetlinin katıldığı düğün ile evlenmişti.

'Yüzün hep böyle gülsün!'

Çift, balayı tatilini arkadaşlarının düğünü yüzünden ertelediklerini söyledi: "Sevdiğimiz dostlarımızın düğünleri olduğu için balayımızı erteledik. Salı günü de İbrahim ve Oğuzhan'ın galası var. Ona da katılıp balayına Amerika'ya gideceğiz" dedi.

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'Yüzün hep böyle gülsün!'

Doğum günü 9 Ekim olan 'ın doğum gününü, eşi sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

'Yüzün hep böyle gülsün!'

Paylaştığı fotoğrafın altına "Yüzün hep böyle gülsün. İyi ki doğdun bitanem!" notunu düştü.

'Yüzün hep böyle gülsün!'
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'Yüzün hep böyle gülsün!'
'Yüzün hep böyle gülsün!'
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