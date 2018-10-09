'Yüzün hep böyle gülsün!'

Çift, balayı tatilini arkadaşlarının düğünü yüzünden ertelediklerini söyledi: "Sevdiğimiz dostlarımızın düğünleri olduğu için balayımızı erteledik. Salı günü de İbrahim ve Oğuzhan'ın galası var. Ona da katılıp balayına Amerika'ya gideceğiz" dedi.