Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Algöz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor! İşte yaşı ve hayatı

2010 yılında "Vahşet Tanrısı" tiyatro oyunundaki rolü ile 10. Lions Tiyatro Ödüllerinden "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Kamera karşısına ilk geçişi, 'Saygılar Bizden' adlı diziyle oldu.
Koyu Beşiktaş'lı olan Zafer Algöz, Nişantaşı'nda oturuyor.
Zafer Algöz, Lale Algöz ile evlidir.
Zafer Algöz, 2014 yılında "Mihrap Yerinde" dizisinde, Yasemin Yalçın, Kadir Çöpdemir ile başrolde oynadı.
Zafer Algöz, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı "Kaçma Birader" filminde Melek Baykal, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.
Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları:
2011 - Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro
2009 - Vahşet Tanrısı : Yasmina Rezzan - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2008 - Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1996 - Babaanem Yüz Yaşında
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 - Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu