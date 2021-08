Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ ile ekrana dönen Zahide Yetiş "Onun dualarıyla buradayım..."

ANNEM-BABAM AYRILDI



■ Ekranların güler yüzlü, sevilen sunucusu olarak hatırlanmak farklı bir sorumluluk yüklüyor mu?

Hayır, bu keyif aslında. İnsanın hayatında, yüzde 100 güvendiği, her şeyiyle kendini bıraktığı, arkasını kollayan, düştüğünde tutacak, kol kanat gerecek, sonsuz sevgisini gösterecek, çok sevebileceği insanlar olması çok güzel bir şey. Annem-babam ayrıldığı için babaannem büyüttü beni. Onun kaybı hayatımın değişimi oldu.

■ Ne kadar oldu?

14 yaşındaydım babaannemi kaybettiğimde. O 14 sene bütün hayatımı değiştirecek şeyler yaşatmış ki bana, her konuşmamda, her söylemimde hep vardır. Onun dualarıyla buradayım.

"Hayırlı bir yere gelin gitsin, elini sıcak sudan soğuk suya değdirmesinler" diye söylerdi ama esas bölüm şu; "Süsleyip püsleyip seyretsinler benim kızımı" derdi. O yüzden çoluğunuza çocuğunuza bir şey söylerken doğru ve güzel şeyler söyleyin, sonra o onun gerçeği oluyor.