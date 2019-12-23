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  • Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

Zalim ’un ’i sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

Zalim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken , canlandırdığı karakteriyle çok konuşuldu. 'un Ceren Yılmaz'ı, ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin verdiği bir röportajda şunları söylemişti. Zalim İstanbul dizisine başladıktan sonra arkamdan servet avcısı diye bağıranlar oldu. Bahar Şahin aynı zamanda doğal güzelliğiyle de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Güzel oyuncu Bahar Şahin 1997 yılında 'da dünyaya geldi. Şahin'i takip eden hayranları ünlü oyuncunun en çok makyajsız fotoğraflarını beğendiklerini söylüyorlar. Genç oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğrafları hem dikkat çekiyor hem de büyük bir beğeni alıyor. İşte merak edenler için Bahar Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin makyajsız doğal halleri…

Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:51
Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

Zalim 'un 'i her haliyle takipçilerinin dikkatini çekiyor. Şahin, sosyal medyada en çok takip edilen genç oyunculardan biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla da olay olan Bahar Şahin makyajsız haliyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor. İşte merak edenler için 'un Ceren'i, Bahar Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali…

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

ASLIHAN GÜRBÜZ

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!
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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

MERYEM UZERLİ

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!
Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

YASEMİN ÖZİLHAN

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!
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