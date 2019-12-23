Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin sıfır makyajlı haliyle olay oldu!

Zalim İstanbul dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, canlandırdığı Ceren karakteriyle çok konuşuldu. Zalim İstanbul'un Ceren Yılmaz'ı, ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin verdiği bir röportajda şunları söylemişti. Zalim İstanbul dizisine başladıktan sonra arkamdan servet avcısı diye bağıranlar oldu. Bahar Şahin aynı zamanda doğal güzelliğiyle de izleyenlerin dikkatini çekiyor. Güzel oyuncu Bahar Şahin 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Şahin'i sosyal medyadan takip eden hayranları ünlü oyuncunun en çok makyajsız fotoğraflarını beğendiklerini söylüyorlar. Genç oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğrafları hem dikkat çekiyor hem de büyük bir beğeni alıyor. İşte merak edenler için Bahar Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin makyajsız doğal halleri…