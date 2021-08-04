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Haberler Galeri Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı
Giriş Tarihi: 04.08.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 10:02

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Zalim İstanbul'un Seher'i, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti.

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı

Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 10 yaşında. Ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.

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Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı

Zalim İstanbul'un Seher'i, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor.

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı

Zalim İstanbul'un Seher'i Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi.

Zalim İstanbul’un Seher’i Deniz Uğur’un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali şaşırttı

Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şaşırttı. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz

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