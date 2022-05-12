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Haberler Galeri Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen 'Katar'ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...
Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 14:04

Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen 'Katar'ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...

Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce yeniden ekranlara dönmüştü. Reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren Fahriye Evcen hem setlere hem sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşımıyla büyük ses getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, son pozlarıyla yine Instagram'ı yaktı geçti. Katar'a giden Fahriye Evcen pembeler içinde pozları ile yine şıklığını konuşturdu. Fahriye Evcen'in Katar pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Katar'ın tozunu attıran Fahriye Evcen'in yeni paylaşımı...

Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen ’Katar’ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...

Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan OyuncuFahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen ’Katar’ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

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Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen ’Katar’ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...

Güzel anne Fahriye Evcen, 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti.

Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen ’Katar’ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...

Oğlunun tüm bakımıyla kendi ilgilenen Fahriye Evcen sanat camiasında parmakla gösterilen annelerden. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

Zarafeti ile göz kamaştıran Fahriye Evcen ’Katar’ı yaktı geçti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen pembeler içinde paylaştı...

Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren, son olarak Katar'a giden Fahriye Evcen pembeler içinde pozları ile yine şıklığını konuşturdu.

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