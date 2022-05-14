Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:54

Zarafeti ile göz kamaştırdı! Pembeler içindeki Fahriye Evcen 'Katar'ı yaktı geçti!

Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce yeniden ekranlara dönmüştü. Reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren Fahriye Evcen hem setlere hem sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşımıyla büyük ses getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, son pozlarıyla yine Instagram'ı yaktı geçti. Katar'a giden Fahriye Evcen pembeler içinde pozları ile yine şıklığını konuşturdu. Fahriye Evcen'in Katar pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Katar'ın tozunu attıran Fahriye Evcen'in yeni paylaşımı...