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Haberler Galeri Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'nın annesi ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 12:24

'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı ilgi odağı oldu...

Şarkıcı son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte şarkıcı ve Zara'nın annesi...

Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'nın annesi ilgi odağı oldu...

Şarkıcı son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor.

Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'nın annesi ilgi odağı oldu...

Sevilen sanatçı geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'nın annesi ilgi odağı oldu...

Sosyal medyayı aktif kullanan takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'nın annesi ilgi odağı oldu...

'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor.

Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Şarkıcı Zara'nın annesi ilgi odağı oldu...

Şarkıcı 'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor.

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