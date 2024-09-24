Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
16:35
Annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı işte başarılı olan 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle de övgüleri topluyor. Zehra Çilingiroğlu en son babaannesinin doğum gününde ortaya çıktı. Babası Kaya Çilingiroğlu ve kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile babaanneleri Gülümser Çilingiroğlu'nun doğum gününde bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu zarafeti ile ilgi odağı oldu. Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından annesinin doğum gününden aile pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini öpücüklere boğdu... İşte Kaya Çilingiroğlu'nun annesi...