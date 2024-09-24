Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

2005 yılında yollarına ayıran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu dost kalmayı başaran ünlü isimlerden. Annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı işte başarılı olan 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle de övgüleri topluyor. Zehra Çilingiroğlu en son babaannesinin doğum gününde ortaya çıktı.