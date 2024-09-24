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Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:35

Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

Annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı işte başarılı olan 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle de övgüleri topluyor. Zehra Çilingiroğlu en son babaannesinin doğum gününde ortaya çıktı. Babası Kaya Çilingiroğlu ve kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile babaanneleri Gülümser Çilingiroğlu'nun doğum gününde bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu zarafeti ile ilgi odağı oldu. Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından annesinin doğum gününden aile pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini öpücüklere boğdu... İşte Kaya Çilingiroğlu'nun annesi...

Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu son dönemde sosyal medyada da oldukça aktif. Paylaşımları ilgi ile takip edilen Kaya Çilingiroğlu son olarak annesi Gülümser Çilingiroğlu'nun yeni yaşını çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya ile kutladı.

Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

2005 yılında yollarına ayıran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu dost kalmayı başaran ünlü isimlerden. Annesi Hülya Avşar gibi her yaptığı işte başarılı olan 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle de övgüleri topluyor. Zehra Çilingiroğlu en son babaannesinin doğum gününde ortaya çıktı.

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Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

Babası Kaya Çilingiroğlu ve kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile babaanneleri Gülümser Çilingiroğlu'nun doğum gününde bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu zarafeti ile ilgi odağı oldu.

Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından annesinin doğum gününden aile pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi

Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini doğum gününde öpücüklere boğdu!

Zehra Çilingiroğlu ile junior Kaya Çilingiroğlu babaannelerini öpücüklere boğdu...

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