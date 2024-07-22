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Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:34

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Eski çiftler Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın biricik kızları Zehra Çilingiroğlu, en az anne-babası kadar merak edilen isimlerden. Güzel mimar Zehra Çilingiroğlu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamıyor. 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu bir süredir Mürsel Kaya ile aşk yaşıyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, son olarak sevgilisi Mürsel Kaya ile Çeşme tatiline çıktı. Alaçatı sokaklarında geç saatlerde dolaşırken objektiflere takılan çift, bir anda patlayan flaşlarla kısa süre şaşkınlık yaşadı. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın müstakbel damadı...

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Güzelliği, zekası ve spora düşkünlüğü ile 'Annesinin kızı' dedirten Zehra Çilingiroğlu aşk hayatı ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor... Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın biricik kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamıyor.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu bir süredir Mürsel Kaya ile aşk yaşıyor.

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Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, son olarak sevgilisi Mürsel Kaya ile Çeşme tatiline çıktı.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Alaçatı sokaklarında geç saatlerde dolaşırken objektiflere takılan çift, bir anda patlayan flaşlarla kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Sonrasında gülümsemeye başlayan ikili, kalabalık arasında yürüyerek uzaklaştı.

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