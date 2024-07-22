Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Güzelliği, zekası ve spora düşkünlüğü ile 'Annesinin kızı' dedirten Zehra Çilingiroğlu aşk hayatı ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor... Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın biricik kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamıyor.