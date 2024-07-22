Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Alaçatı gecelerinde ortaya çıktı! İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar’ın müstakbel damadı...

Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:34
Eski çiftler Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın biricik kızları Zehra Çilingiroğlu, en az anne-babası kadar merak edilen isimlerden. Güzel mimar Zehra Çilingiroğlu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamıyor. 26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu bir süredir Mürsel Kaya ile aşk yaşıyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, son olarak sevgilisi Mürsel Kaya ile Çeşme tatiline çıktı. Alaçatı sokaklarında geç saatlerde dolaşırken objektiflere takılan çift, bir anda patlayan flaşlarla kısa süre şaşkınlık yaşadı. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın müstakbel damadı...