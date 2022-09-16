Giriş Tarihi: 16.09.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 11:46

Zehra Güneş'in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem'i görenler hayran kaldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Voleyboldaki başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş, katıldığı ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile damga vurmuştu. 23 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son olarak kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi Mina Güneş'in doğum gününü kutladığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi var. İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablaları gibi gümbür gümbür geliyor. Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...