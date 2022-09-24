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Haberler Galeri Zehra Güneş'in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem'i görenler hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 24.09.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 14:19

Zehra Güneş'in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem'i görenler hayran kaldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Voleyboldaki başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş, katıldığı ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile damga vurmuştu. 23 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son olarak kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi Mina Güneş'in doğum gününü kutladığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi var. İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablaları gibi gümbür gümbür geliyor. Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...

Zehra Güneş’in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, geçen haftalarda katıldığı ödül törenindeki şıklığı ile çok konuşulmuştu.

Zehra Güneş’in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı.. Zehra Güneş, göğüs dekolteli mini elbisesi ve bol bağcıklı ayakkabısıyla beğeni toplamıştı.

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Zehra Güneş’in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de formasını terletiyor.

Zehra Güneş’in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

23 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son olarak kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi Mina Güneş'in doğum günü kutladığı paylaşımı ile sosyal medyayı sallamıştı.

Zehra Güneş’in kız kardeşleri hem güzel hem yetenekli! Ablalarının izindeki Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Zehra Güneş'in kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi var.

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