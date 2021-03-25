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ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan sanatçı , şarkılarıyla bugün Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Sanat camiasının duayen ismi ölümünün ardından seneler de geçse sesiyle, şarkılarda kendine özgü tarzıyla Türk sanat müziğinin efsane ismi olarak tanınıyor. Bu akşam programda şarkılarının söylenmesiyle beraber "Zeki Müren ne zaman kaç yılında ve neden öldü?" gibi birçok soru izleyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren, bundan 25 sene önce aramızdan ayrılmıştır.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:36
Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

Zamanın ötesinde bir yıldız, Türk müziğinin efsanesi şarkılarıyla bu akşam Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında anılıyor. Sanat adı altında birçok çalışmaya imza atan ünlü isim yalnızca müziğe değil oyunculuğu ile de adından söz ettirmiş ve hayatını sanata adamıştır. Şarkılar Bizi Söyler programı ile "Zeki Müren ne zaman kaç yılında ve neden öldü?" soruları bugün araştırma konusu haline geliyor. Zeki Müren ölümünün üzerinden 25 sene geçmesine rağmen halen şarkılarıyla ve kendine has sesiyle sevenlerinin kalbinde yaşıyor.

ZEKİM MÜREN KAÇ YILINDA NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ? İŞTE HAYATI!

Gündemde trend isimler arasında yer alan besteci, söz yazarı, yorumcu Zeki Müren hayat hikayesi ve bilinmeyenleri ile bugün merak konusu haline geliyor. 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'nın Hisar semtinde tek çocuk olarak dünyaya gelen isim, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuş ve ölümünün üzerinden seneler geçse de halen 7'den 70'e herkes tarafından tanınmaktadır.

Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Müren, 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'nın Hisar semtinde tek çocuk olarak dünyaya geldi. Ailesi Üsküp'ten göç etti. Babası kereste tüccarıydı. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda okudu. İlkokul yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde gözde haline geldi. Hayatındaki ilk rolü, bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür. Ortaokulu Bursa'da, Tahtakale'deki 2. ortaokulda tamamladı. Ortaokulun ardından İstanbul'daki Boğaziçi Lisesi'ne gitti ve bu okulu birincilikle bitirdi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu.

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Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu ve Çankırı'da yaptı.

İSTANBUL RADYOSUNDA İLK CANLI KONSERİNİ VERDİ

, 1950 yılında üniversite zamanında TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda çok beğenilen ilk radyo konserini verdi. Konserden sonra Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. Aynı zaman içerisinde klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, 'i kendisine ait plak fabrikasına götürerek kendi eseri olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren tüm Anadolu'da tanındı.

Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

İLK ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ ALAN İSİM OLDU

Maksim Gazinosu sahnelerinde 11 yıl Behiye Aksoy ile sahne alan sanatçı, 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekânda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın "Bir Muhabbet Kuşu" güfteli şarkısıdır. Müren 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.

Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

Sayısız besteye sahip olan Müren, on yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" şarkısı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi Uzaklardasın" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin" (nihavend) güfteli, "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları en biline ve sevilen parçalardır.

1954'te Beklenen Şarkı adlı filmiyle oyunculuğa başladı. Bu filmin ardından şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha yer aldı. 1965'te de Arena Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda baş rolü oynadı.

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