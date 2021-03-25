Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

Zamanın ötesinde bir yıldız, Türk müziğinin efsanesi Zeki Müren şarkılarıyla bu akşam Şarkılar Bizi Söyler isimli televizyon programında anılıyor. Sanat adı altında birçok çalışmaya imza atan ünlü isim yalnızca müziğe değil oyunculuğu ile de adından söz ettirmiş ve hayatını sanata adamıştır. Şarkılar Bizi Söyler programı ile "Zeki Müren ne zaman kaç yılında ve neden öldü?" soruları bugün araştırma konusu haline geliyor. Zeki Müren ölümünün üzerinden 25 sene geçmesine rağmen halen şarkılarıyla ve kendine has sesiyle sevenlerinin kalbinde yaşıyor.

ZEKİM MÜREN KAÇ YILINDA NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ? İŞTE HAYATI!

Gündemde trend isimler arasında yer alan besteci, söz yazarı, yorumcu Zeki Müren hayat hikayesi ve bilinmeyenleri ile bugün merak konusu haline geliyor. 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'nın Hisar semtinde tek çocuk olarak dünyaya gelen isim, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuş ve ölümünün üzerinden seneler geçse de halen 7'den 70'e herkes tarafından tanınmaktadır.