Zeki Müren ne zaman, kaç yılında ve nasıl öldü? Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkıları bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de!

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan sanatçı Zeki Müren, şarkılarıyla bugün Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Sanat camiasının duayen ismi ölümünün ardından seneler de geçse sesiyle, şarkılarda kendine özgü tarzıyla Türk sanat müziğinin efsane ismi olarak tanınıyor. Bu akşam programda şarkılarının söylenmesiyle beraber "Zeki Müren ne zaman kaç yılında ve neden öldü?" gibi birçok soru izleyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin Sanat Güneşi Zeki Müren, bundan 25 sene önce aramızdan ayrılmıştır.