Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

7.Bölüm Özeti: Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir. İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Zembilli 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler. Esma'nın kaybolduğunu öğrenen İdris kalp spazmı geçirir. Zembilli 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Gitmem lazım başka çarem kalmadı...' | Video Münevver ise her şey düzelmeye başladı diye düşünürken Fidan'ın kendisine yalan söylediğini öğrenir.