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Haberler Galeri Zembilli'de Adem ile Fidan’ın mutlu günü
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:46

Zembilli'de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" yedinci bölümüyle ekranlarda

Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

7.Bölüm Özeti:

Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır.

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Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır.

Zembilli 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle!

Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir.

Zembilli’de Adem ile Fidan’ın mutlu günü

Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler.

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