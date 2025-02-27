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Haberler Galeri Zembilli'de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:02

Zembilli'de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" dokuzuncu bölümüyle ekranlarda...

Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar

9.Bölüm Özeti:

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler.

Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar

Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler.

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Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar

Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar.

Zembilli 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yarın evleniyorum ben!" | Video

Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar

Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır.

Zembilli’de Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar

Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir.

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