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Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 06:23

Zembilli'de Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" üçüncü bölümüyle bu akşam ekranlarda.

Zembilli’de Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

3.Bölüm Özeti:

Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner.

Zembilli’de Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir.

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Zembilli’de Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır.

Zembilli’de Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir.

Zembilli 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sanki bir şey saklıyor gibisin!" | Video

Zembilli’de Adem’in omuzlarına ağır bir yük biniyor

Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder.

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