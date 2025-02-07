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Giriş Tarihi: 07.02.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 06:22

Zembilli'de İlyas Esma’yı kaçırır!

atv'nin sevilen dizisi "Zembilli" altıncı bölümüyle bu akşam ekranlarda...

Zembilli’de İlyas Esma’yı kaçırır!

6.Bölüm Özeti:

Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir.

Zembilli’de İlyas Esma’yı kaçırır!

Davut, Adem'e hesap sormaya gider.

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Zembilli’de İlyas Esma’yı kaçırır!

İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder.

Zembilli’de İlyas Esma’yı kaçırır!

Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar.

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Zembilli’de İlyas Esma’yı kaçırır!

Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür.

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