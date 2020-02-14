Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

Çarşamba akşamları Shıw Tv ekranlarına gelen Zemheri dizisi ilk bölümü ile büyük ilgi uyandırdı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Zemheri dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Ayaz karakterini canlandıran Alperen Duymaz birçok dizi ve filmde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından da özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Zemheri dizisinde son bölümünü izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı ve tam not aldı. en çok merak edilen konu ise Alperen Duymaz'ın boyu oldu. İşte başta Yakışıklı oyuncu olmaz üzere birçok ünlü ismin arasındaki boy farkı...