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  • Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

'nin o gerçekle şaşırttı

Çarşamba akşamları Shıw Tv ekranlarına gelen dizisi ilk bölümü ile büyük ilgi uyandırdı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, , ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Zemheri dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. karakterini canlandıran Alperen Duymaz birçok dizi ve filmde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından da özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Zemheri dizisinde son bölümünü izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı ve tam not aldı. en çok merak edilen konu ise Alperen Duymaz'ın boyu oldu. İşte başta Yakışıklı oyuncu olmaz üzere birçok ünlü ismin arasındaki boy farkı...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 20:30
Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

dizisi ilk bölümü ile büyük ilgi uyandırdı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, , ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Zemheri dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. karakterini canlandıran Alperen Duymaz birçok dizi ve filmde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu hayranları tarafından da özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Zemheri dizisinde son bölümünü izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı ve tam not aldı. en çok merak edilen konu ise Alperen Duymaz'ın boyu oldu. İşte başta Yakışıklı oyuncu olmaz üzere birçok ünlü ismin arasındaki boy farkı...

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

BURCU ÖZBERK - 162 CM

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL – 188 CM

Zemheri'nin Ayaz'ı Alperen Duymaz o gerçekle şaşırttı

GONCA SARIYILDIZ - 175 CM

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