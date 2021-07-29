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Haberler Galeri Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?
Giriş Tarihi: 29.07.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 14:38

Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

63 yaşındaki ünlü sanatçı Zerrin Özer, her hareketiyle adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özer, paylaşımlarıyla bir hayli ses getiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" sözleriyle tepki çeken Zerrin Özer, bu kez şaşkınlık yaratan bir paylaşımda bulundu. Son halini paylaşan usta sanatçının yüzündeki değişim dikkat çekti. Zerrin Özer'i görenler tanımakta zorluk çekerken, "Estetik mi, photoshop mu?" sorusu merak konusu oldu. İşte Zerrin Özer'in dünden bugüne inanılmaz değişimi...

Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

63 yaşındaki ünlü sanatçı Zerrin Özer, her hareketiyle adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor.

Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özer, paylaşımlarıyla bir hayli ses getiriyor.

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Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

Sanatçı Zerrin Özer'in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür dilemişti.

Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

Çok geçmeden Zerrin Özer'den yeni bir paylaşım daha geldi.

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