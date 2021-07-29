Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür dilemişti.