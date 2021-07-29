Zerrin Özer'i tanımak imkansız! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in yüzündeki değişimi görenler sordu: Estetik mi, photoshop mu?

63 yaşındaki ünlü sanatçı Zerrin Özer, her hareketiyle adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özer, paylaşımlarıyla bir hayli ses getiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" sözleriyle tepki çeken Zerrin Özer, bu kez şaşkınlık yaratan bir paylaşımda bulundu. Son halini paylaşan usta sanatçının yüzündeki değişim dikkat çekti. Zerrin Özer'i görenler tanımakta zorluk çekerken, "Estetik mi, photoshop mu?" sorusu merak konusu oldu. İşte Zerrin Özer'in dünden bugüne inanılmaz değişimi...