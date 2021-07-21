Zeynep Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

Zeynep Bastık, sosyal medyadan hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Zeynep Bastık, 'Eşinizle yaş farkınız ve size aldığı hediye nedir?' sorularına şu yanıtı verdi... Yaş farkımız dokuz. Düğün hediyesini söylemiyim. Fakat doğum günü hediyesi bisiklet aldı. Bir takipçisinden gelen 'Düğünden en sevdiğin fotoğraf' sorusu üzerine ünlü şarkıcı, Instagram hesabından en sevdiği fotoğrafı paylaştı. İşte o fotoğraf... Bastık, yurtdışı konserleriyle ilgili, 'Geçen seferden daha geniş bir yurtdışı turnesine çıkacaktım. Avrupa, Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya planım vardı. Fakat pandemi belirsizliğinden dolayı bu turneyi 2022 ilkbaharına erteledik. Ocak ayında sadece Amerika'da sahne alacağım' açıklamasını yaptı.