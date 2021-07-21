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Haberler Galeri Zeynep Bastık düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı
Giriş Tarihi: 21.07.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 16:17

Zeynep Bastık düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

28 yaşına bastığı gün menajeri Tolga Akış'la evlenen Zeynep Bastık, önceki gün sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı. Düğündeki en sevdiği fotoğrafı yüzük emojisi eşliğinde paylaştı.

Zeynep Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

Zeynep Bastık, sosyal medyadan hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Zeynep Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

Zeynep Bastık, "Eşinizle yaş farkınız ve size aldığı hediye nedir?" sorularına şu yanıtı verdi...

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Zeynep Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

Yaş farkımız dokuz. Düğün hediyesini söylemiyim. Fakat doğum günü hediyesi bisiklet aldı.

Zeynep Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

Bir takipçisinden gelen "Düğünden en sevdiğin fotoğraf" sorusu üzerine ünlü şarkıcı, Instagram hesabından en sevdiği fotoğrafı paylaştı.

Zeynep Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafını paylaştı

İşte o fotoğraf...

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