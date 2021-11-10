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Haberler Galeri Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'e artık böyle sesleniyor!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:12

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'e artık böyle sesleniyor!

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni dizisi için sakal bırakan Elçin, eşi Bayat'ın kendisine nasıl seslendiğini açıkladı...

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin’e artık böyle sesleniyor!

Ağustos 2020'de dünyaevine girdiği Zeynep Tuğçe Bayat ile Nişantaşı'nda objektiflere takılan Cansel Elçin, ters köşe bir rolü olduğunu ancak detay vermeyeceğini anlattı.

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin’e artık böyle sesleniyor!

Posta'nın haberine göre; 48 yaşındaki oyuncu, "Proje için sakal bıraktım. 'Şu sakalları kes' diye sürekli bana mesaj atıyorlar ama eşim beni Poseidon'a benzetiyor" açıklamasını yaptı.

(Poseidon: Yunan mitolojisinde Chronus ve Rhea'nin oğullarından biri)

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Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin’e artık böyle sesleniyor!

Cansel Elçin, "Dijital platformlarda oyuncular daha az mı para kazanıyorlar?" sorusu üzerine, "Önceliğim para değil" cevabını verip, şöyle devam etti...

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin’e artık böyle sesleniyor!

"Biz paraya bakmıyoruz. Bütçesiz işte de, bütçeli işte de oluyorum. Benim için o dönemli değil. Kalıcı ve beni duygusal olarak tatmin edecek projelerde yer almayı tercih ediyorum..."

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin’e artık böyle sesleniyor!

"Parayı düşünürsen bu iş olmaz. Bizim sektörde duygularla hareket ettiğin için ben öyle yapıyorum, para falan onları bizim menajerlerimiz onlar ilgileniyor." Öte yandan; Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin yeni imajını beğendiğini söyledi.

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