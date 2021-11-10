Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin’e artık böyle sesleniyor!

Ağustos 2020'de dünyaevine girdiği Zeynep Tuğçe Bayat ile Nişantaşı'nda objektiflere takılan Cansel Elçin, ters köşe bir rolü olduğunu ancak detay vermeyeceğini anlattı. Posta'nın haberine göre; 48 yaşındaki oyuncu, 'Proje için sakal bıraktım. 'Şu sakalları kes' diye sürekli bana mesaj atıyorlar ama eşim beni Poseidon'a benzetiyor' açıklamasını yaptı. (Poseidon: Yunan mitolojisinde Chronus ve Rhea'nin oğullarından biri) Cansel Elçin, 'Dijital platformlarda oyuncular daha az mı para kazanıyorlar?' sorusu üzerine, 'Önceliğim para değil' cevabını verip, şöyle devam etti... 'Biz paraya bakmıyoruz. Bütçesiz işte de, bütçeli işte de oluyorum. Benim için o dönemli değil. Kalıcı ve beni duygusal olarak tatmin edecek projelerde yer almayı tercih ediyorum...' 'Parayı düşünürsen bu iş olmaz. Bizim sektörde duygularla hareket ettiğin için ben öyle yapıyorum, para falan onları bizim menajerlerimiz onlar ilgileniyor.' Öte yandan; Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin yeni imajını beğendiğini söyledi. 'Ben her türlü seviyorum onu, işimizin gereği bu yani' sözleriyle anlatırken, yurt dışına açılmayı amaçladığını ve bu nedenle sıklıkla İspanya'ya gittiğini söyledi. Yurt dışı hayali olduğu için bu şekilde kendisini geliştirdiğini ifade eden Bayat, 'İspanya'dan daha yeni döndüm. Oynadığım dizilerin bir çoğu oraya satıldı. Orada bir sürü görüşme yaptım.' 'Benim için güzel gelişmeler oluyor gibi ama bu Türk dizilerinin yurt dışına satılmasından kaynaklanıyor. Benim birçok dili öğrenmem, buna yatırım yapmamla da alakalı' dedi. Güzel oyuncu, 'Gidip geleceğim. Yurt dışı hayalim var, o yüzden bu şekilde yaşıyorum, bunun için geliştiriyorum kendimi.' 'Herkesin de böyle hayali olacak diye bir şey yok' ifadelerini kullandı.