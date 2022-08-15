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Haberler Galeri Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:36

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Zeytin Ağacı’nın güzeli Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu.

Zeytin Ağacı’nın güzeli Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!

40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ile Toprak bakın kime benziyor?

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Zeytin Ağacı’nın güzeli Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün dansıyla mest etti | Video

Zeytin Ağacı’nın güzeli Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!

Instagram'da 5,7 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

Zeytin Ağacı’nın güzeli Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da anneleri gibi oyuncu!

"Çok aşık oldum" sözleriyle duygularını anlatan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda çok konuşulmuştu.

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