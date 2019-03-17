‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

Muazzez Ersoy: "Kadınlar, hayata renk ve değer katar. Sayın Emine Erdoğan, bakanımız Berat Bey; konuşmalarında kadının hayattaki önemini vurgulayan sözleriyle geceye damga vurdu. Bu gece, erkek egemenliğinin ön planda olduğu toplumumuzda kadının nasıl başarılı işlere imza atabileceğini gördük. Kadının sadece evde oturup çocuk doğurmadığına, hayallerinden vazgeçmeden nasıl hem çocuğuna çok iyi bir anne, hem de iş hayatında başarılı olabileceğine tanıklık ettik."