‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

ERKOÇ SAHNEYE ÇIKTI
Cem Öğretir'in sunduğu geceye katılanlar arasında; Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Mine Koşan, İpek Açar, Cengiz Kurtoğlu, Haluk Piyes, Wilma Elles, Derya Uluğ, Aslı Hünel, Fettah Can, Zara, Hilal Altınbilek, Serkan Çağrı, Levon Kordonciyan, Selin Yeninci, Avni Yıldırım, İpek Tuzcuoğlu, Zehra Yılmaz, Sinem Yıldırım, Erhan Yazıcıoğlu, Polat Yağcı, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Bahadır Özdener, Efe Deprem, Burcu Altın, Zeynep Mansur, Aslı Hünel, Ceren Hindistan, Hazım Körmükçü, Hande Soral, Aslı Omağ, Özge Özder, Tuvana Türkay, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Didem Balçın, Burçin Abdullah, Hülya Darcan, Nihat Özdemir, Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı, Hayrettin Karaoğuz, Nurettin Sönmez, Celal Al, Hüseyin Özçelik, Bilgehan Özen, Şahika Ercümen, Zeynep Kartal ve Hakan Boyav da vardı. Fatih Erkoç ve Ahmet Baran'ın şarkılarıyla renk kattığı geceye katılan sanatçılar, tören ve kadının gücüyle ilgili açıklamalar yaptı...