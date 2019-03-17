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barikatlar koymayalım’

TÜRKİYE'YE ENERJİ VEREN KADINLAR ödül törenine sanat dünyası akın etti. Geceye Emine Erdoğan'ın şu sözleri damga vurdu: Kadınlar, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgürlüklerini koruyarak açığa çıkarabilir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Belli meslekleri seçmeleri için onları koşullandırmayalım!

Giriş Tarihi: 17.03.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 12:16
‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

HABER VE FOTOĞRAFLAR: Ömer KARAHAN, Özlem AVCI, İlker GEZİCİ, Hakan UÇ, Gökhan GÖKDUMAN, Evren ABDULLAHOĞLU, Okan FİLİZÇAY

‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri, geçtiğimiz perşembe gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da konuşma yaptığı törene, sanat dünyasından birçok isim katıldı.

‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

ERKOÇ SAHNEYE ÇIKTI

Cem Öğretir'in sunduğu geceye katılanlar arasında; Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Mine Koşan, İpek Açar, Cengiz Kurtoğlu, Haluk Piyes, Wilma Elles, Derya Uluğ, Aslı Hünel, Fettah Can, Zara, Hilal Altınbilek, Serkan Çağrı, Levon Kordonciyan, Selin Yeninci, Avni Yıldırım, İpek Tuzcuoğlu, Zehra Yılmaz, Sinem Yıldırım, Erhan Yazıcıoğlu, Polat Yağcı, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Bahadır Özdener, Efe Deprem, Burcu Altın, Zeynep Mansur, Aslı Hünel, Ceren Hindistan, Hazım Körmükçü, Hande Soral, Aslı Omağ, Özge Özder, Tuvana Türkay, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Didem Balçın, Burçin Abdullah, Hülya Darcan, Nihat Özdemir, Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı, Hayrettin Karaoğuz, Nurettin Sönmez, Celal Al, Hüseyin Özçelik, Bilgehan Özen, Şahika Ercümen, Zeynep Kartal ve Hakan Boyav da vardı. Fatih Erkoç ve Ahmet Baran'ın şarkılarıyla renk kattığı geceye katılan sanatçılar, tören ve kadının gücüyle ilgili açıklamalar yaptı...

‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

'KADIN YAPAMAZ DİYEN ZİHNİYETİN KARŞISINDA DAĞ GİBİ BÜYÜYEN BİR OLUŞUM VAR'

Ajda Pekkan: "Kadının gücünü hisseden ve hissettirmeye çalışan toplumlar hep daha ileriye gitmişlerdir. Çalışma hayatları ile hayatın gerçekleri arasında köprüler kurarak enerjilerini iş hayatına taşıyan, Türkiye'ye enerjisini veren tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum."

‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

Muazzez Ersoy: "Kadınlar, hayata renk ve değer katar. Sayın Emine Erdoğan, bakanımız Berat Bey; konuşmalarında kadının hayattaki önemini vurgulayan sözleriyle geceye damga vurdu. Bu gece, erkek egemenliğinin ön planda olduğu toplumumuzda kadının nasıl başarılı işlere imza atabileceğini gördük. Kadının sadece evde oturup çocuk doğurmadığına, hayallerinden vazgeçmeden nasıl hem çocuğuna çok iyi bir anne, hem de iş hayatında başarılı olabileceğine tanıklık ettik."

‘Zihinlere barikatlar koymayalım’

'KADINLAR BAŞTACIMIZ'

Yunus Emre Yıldırımer: "Kadınlarımız çok değerli. Yaptıkları her işte çok başarılılar. Törendeki konuşmalar, ödül alan kadınların hikayeleri beni çok etkiledi. Kadınlar baş tacımız."

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