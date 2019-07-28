Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

Popun sevilen ismi Ziynet Sali, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Poll Production'ın düzenlediği, 5 bin kişinin izlediği konser öncesi soruları yanıtlayan Sali, "Beş yıldır burada sahneye çıkıyorum ama bugün benim için çok özel. İlk kez buraya annem de geldi. Harbiye her sanatçı için yüksek bir plaftorm" dedi. Gecede 'Yağmur', 'Deli Divanenim', 'Beş Çayı' gibi parçalarını sevenleriyle birlikte söyleyen Sali, sahnesini küçük misafirleriyle de paylaştı. 'Bana da Söyle' parçasını küçük YouTuber Ecrinsu Çoban ile seslendiren sanatçı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı. İşte Ziynet Sali'nin annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri…