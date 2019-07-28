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  • Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

Popun sevilen ismi , Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 'da konser verdi. Poll Production'ın düzenlediği, 5 bin kişinin izlediği konser öncesi soruları yanıtlayan Sali, "Beş yıldır burada sahneye çıkıyorum ama bugün benim için çok özel. İlk kez buraya annem de geldi. Harbiye her sanatçı için yüksek bir plaftorm" dedi. Gecede 'Yağmur', 'Deli Divanenim', 'Beş Çayı' gibi parçalarını sevenleriyle birlikte söyleyen Sali, sahnesini küçük misafirleriyle de paylaştı. 'Bana da Söyle' parçasını küçük YouTuber Ecrinsu Çoban ile seslendiren sanatçı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı. İşte Ziynet Sali'nin annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Giriş Tarihi: 28.07.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 14:38
Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

'da sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı; gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile salsa yaptı. Çiftin renkli dans performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. , konserinde sevgilisi ve aynı zamanda gitaristi olan Erkan Erzurumlu ile salsa da yaptı. Sali; İspanyol dansçı konuğu Manuel Reina ile yaptığı Flamenco dansıyla da izleyenleri büyüledi. Ziynet Sali, kendisini izleyenler arasında bulunan annesine de sarıldı. İşte Ziynet Sali'nin annesi…

Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

EMINA JAHOVIC

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Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

PELİN KARAHAN

Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

AMİNE GÜLŞE

Ziynet Sali’nin annesi ilk kez… Herkes çok şaşırdı!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

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