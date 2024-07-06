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Haberler Galeri Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural'dan şaşırtan paylaşım! 'Çamur at izi kalsın'
Giriş Tarihi: 06.07.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 13:44

Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural'dan şaşırtan paylaşım! 'Çamur at izi kalsın'

Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı. 90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz senelerde Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti. Setlere geri dönen Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarını yeni görüntüsü ile sevindiriyor. Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım geldi. 44 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından çamur banyosu yaptığı anları yayınladı. Kural gönderisine; "Çamur at izi kalsın" mesajını yazdı.

Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural’dan şaşırtan paylaşım! ’Çamur at izi kalsın’

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural’dan şaşırtan paylaşım! ’Çamur at izi kalsın’

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural’dan şaşırtan paylaşım! ’Çamur at izi kalsın’

Oyunculuğa dönmek istediğini açıklayan Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti.

Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural’dan şaşırtan paylaşım! ’Çamur at izi kalsın’

Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural’dan şaşırtan paylaşım! ’Çamur at izi kalsın’

90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günler kilo almış altın sarısı saçlarından ise eser kalmamıştı.

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