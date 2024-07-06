Giriş Tarihi: 06.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
13:44
Zor günleri geride bırakan 44 yaşındaki Arda Kural'dan şaşırtan paylaşım! 'Çamur at izi kalsın'
Şöhretin yıprattığı isimler arasında olan Arda Kural yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı. 90'ların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz senelerde Arda Kural, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti. Setlere geri dönen Arda Kural sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak hayranlarını yeni görüntüsü ile sevindiriyor. Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım geldi. 44 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından çamur banyosu yaptığı anları yayınladı. Kural gönderisine; "Çamur at izi kalsın" mesajını yazdı.