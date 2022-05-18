Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:38

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil'e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil bu kez soyulduğu haberleri ile gündem oldu. Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Seren Serengil sahibi olduğu markaya ait mağazadaki çalışanı tarafından soyuldu. Çalışan, müşterilere satmak için kendisine zimmetlenen 30 bin liralık mallarla kayıplara karıştı. Seren Serengil, şikayetçi oldu. İşte haberin ayrıntıları...