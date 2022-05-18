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Haberler Galeri Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil'e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 15:38

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil'e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan ünlü sunucu Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Seren Serengil, adeta ölüm kalım savaşı vermişti. Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla iyileşti. Zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatan Seren Serengil bu kez soyulduğu haberleri ile gündem oldu. Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Seren Serengil sahibi olduğu markaya ait mağazadaki çalışanı tarafından soyuldu. Çalışan, müşterilere satmak için kendisine zimmetlenen 30 bin liralık mallarla kayıplara karıştı. Seren Serengil, şikayetçi oldu. İşte haberin ayrıntıları...

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in adıyla kurulmuş ünlü bir markası ve bu markanın satıldığı Nişantaşı'nda bir mağazası vardı. Geçtiğimiz aylarda 26 yaşında İrem M. isimli bir çalışan tezgahtar olarak işe başladı.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

İddiaya göre çalışan İrem, müşterilere gerekli ilgiliyi göstermiyor, ürünleri değiştirmek isteyen müşterilerden paralar alıyordu.

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Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

Sosyal medyadan bir ürün alan müşterinin malı değiştirmek istemesi üzerine para almasına rağmen, bir ayı aşkın sürede değişim yapmadığı ortaya çıktı.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşterilerin ihbarları sonrası mağaza müdürü tarafından geçtiğimiz gün envanter sayımı yapıldı. Yine iddiaya göre envanterde eksik sayıda mal çıktı.

Zor günlerini sevgilisi ile atlatan Seren Serengil’e büyük şok! Şarkıcı Seren Serengil soyuldu!

Malların İrem'e kayıtlı olmasına ve kendisine rağmen malları iade etmedi. Serengil, yaşananlar üzerine kendisini soyan çalışanını savcılığa ihbar etti.

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