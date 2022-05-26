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Haberler Galeri Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken'i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:18

Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken'i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ece Erken, son olarak yakın dostu Alişan'ın sunduğu programda konuk olmuş dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ece Erken'e zor günlerinde desteğini esirgemeyen arkadaşı Seren Serengil'in ise bu duruma oldukça bozulduğu magazin kulislerini çalkaladı. Ece Erken'i takibi bıraktığı ortaya çıkan Seren Serengil'in takipçisine verdiği yanıt ise ikilinin arasının açıldığının kanıtı oldu. İşte Seren Serengil'in Ece Erken yorumu...

Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Seren Serengil ile Ece Erken arasındaki arkadaşlık Alişan'in programı yüzünden bozuldu. Yaşadığı büyük acının ardından yakın dostu Alişan'ın programına konuk olan Ece Erken yakında ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti. Ece Erken şimdi ise Seren Serengil ile aralarının açıldığı haberleriyle gündem oldu.

Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşini kaybetmenin acısıyla sarsılan Ece Erken'e yakın dostları destek olmuş, Seren Serengil de Erken'i yalnız bırakmamıştı.

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Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Yaşadığı acının ardından geçtiğimiz günlerde reddi miras yapmasıyla gündem olan Ece Erken, Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ece Erken, son olarak yakın dostu Alişan'ın sunduğu programda konuk olmuş dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Ece Erken'e zor günlerinde desteğini esirgemeyen arkadaşı Seren Serengil'in ise bu duruma oldukça bozulduğu magazin kulislerini çalkaladı. Ece Erken'i takibi bıraktığı ortaya çıkan Seren Serengil'in takipçisine verdiği yanıt ise ikilinin arasının açıldığının kanıtı oldu. İşte Seren Serengil'in Ece Erken yorumu...

Zor gününde yanında olmuştu... Seren Serengil yakın dostu Ece Erken’i sildi! Takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Erken canlı yayında da Alişan'a "Daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim. Bizim hukukumuzu tüm Türkiye" biliyor dedi.

Bu olaydan sonra Seren Serengil, Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı.

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