1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

"ÜZÜCÜ VE TEDİRGİN EDİCİ BİR SÜREÇ"

Uluğ, sözlerini "Sadece bizim için değil. Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum. Üzücü, tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte yaşayanları da çok fazla anladığımız bir süreç oldu. Umuyorum dersini alır, bu tarz caydırıcı cezalar alırlar ve onlara da ders olur" diyerek noktaladı.