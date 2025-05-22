Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
09:29
1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi
'Okyanus' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan Derya Uluğ, geçen haftalarda bir saplantılı bir hayranı tarafından 1,5 yıldır tacize uğradığını açıklamıştı. Uluğ, aynı zamanda o hayranın İzmir'deki konsere kadar geldiğini de söylemişti. Sahnede korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı, olay sonrasında ilk açıklamayı yaptı.