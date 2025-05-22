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Haberler Galeri 1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:29

1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

'Okyanus' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan Derya Uluğ, geçen haftalarda bir saplantılı bir hayranı tarafından 1,5 yıldır tacize uğradığını açıklamıştı. Uluğ, aynı zamanda o hayranın İzmir'deki konsere kadar geldiğini de söylemişti. Sahnede korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı, olay sonrasında ilk açıklamayı yaptı.

1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir'de verdiği konser sırasında korku dolu anlar yaşadı.

1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

1,5 yıldır saplantılı bir hayranı tarafından tehdit ve tacize uğradığını açıklayan Uluğ, o anları böyle anlatmıştı:

"1.5 yıldır Asil ve beni taciz eden, şikayet sonucu mahkeme tarafından elektronik kelepçe takılan ve uzaklaştırması olan şahıs, sahnemde dibimize kadar girdi.

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1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

Dinlemeye gelenleri tedirgin etmemek için titreyerek korku içinde konser verdim. Kendimizi güvende hissetmiyoruz."

1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

"BANA TRAVMA OLAN BİR GECEYDİ"

Derya Uluğ son olarak Gazete Magazin'e röportaj vererek yaşadıklarını anlattı. Güzel şarkıcı sözlerine, "Hatırlamak istemediğim, hiç konuşmak istemediğim, gerçekten bana travma olan bir geceydi. Bir daha inşallah tekrarını yaşamayız" şeklinde başladı.

1,5 yıldır saplantılı hayranı tarafından tacize uğruyordu! Şarkıcı Derya Uluğ yaşadıklarını ilk kez anlattı: Bana travma olan bir geceydi

"ÜZÜCÜ VE TEDİRGİN EDİCİ BİR SÜREÇ"

Uluğ, sözlerini "Sadece bizim için değil. Bu tarz hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha bunları yaşamamasını diliyorum. Üzücü, tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte yaşayanları da çok fazla anladığımız bir süreç oldu. Umuyorum dersini alır, bu tarz caydırıcı cezalar alırlar ve onlara da ders olur" diyerek noktaladı.