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5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL ...

Milyonlarca emeklinin gözü mecliste... Yeni yılda emeklilere ne kadar gelecek? 2000 yılı ve sonrasında olan 5 milyon emeklinin Yeni intibak yasası dört gözle bekleniyor. Peki yasanın meclisten geçmesi halinde yeni emekli maaşları tam olarak ne kadar olacak? Yeni zam oluşacak emekli maaşları tahmini ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 09:48
5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

2000 yılı ve sonrasında olan 5 milyon vatandaşın gözü mecliste... İntibak yasası meclisten geçecek mi? Yasa meclisten geçersen 5 milyon emeklinin yeni maaşları ne kadar olacak? 355 TL'ye varan emekli maaşı artışı olacak mı? İşte emeklileri ilgilendiren haber...

5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Meclis'e sunulmuş intibak içerikli 3 ayrıyasa teklifinin bulunduğunu belirtirken, TAKVİM'i arayan emekliler de yeni intibak için umutlu olduklarını söylüyor.

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5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

Takvim'in bir haberine göre, 2000'den önce olanların yararlandığı intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanları da kapsamasını istiyor.

5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.

5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

2000 yılı ve sonrasında olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

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