5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...

2000 yılı ve sonrasında emekli olan 5 milyon vatandaşın gözü mecliste... İntibak yasası meclisten geçecek mi? Yasa meclisten geçersen 5 milyon emeklinin yeni maaşları ne kadar olacak? 355 TL'ye varan emekli maaşı artışı olacak mı? İşte emeklileri ilgilendiren haber...