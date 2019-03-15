5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...
5 milyon emeklinin gözü mecliste! Emeklilere 355 TL zam...
Milyonlarca emeklinin gözü mecliste... Yeni yılda emeklilere ne kadar zam gelecek? 2000 yılı ve sonrasında emekli olan 5 milyon emeklinin Yeni intibak yasası dört gözle bekleniyor. Peki yasanın meclisten geçmesi halinde yeni emekli maaşları tam olarak ne kadar olacak? Yeni zam oluşacak emekli maaşları tahmini ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15.03.2019
09:44
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019
09:48