Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
Milyonlarca çalışanın merak ettiği birçok konu var. Bunların en başında tazminat alma şartları, emeklilik hesaplaması ve işsizlik maaşı alma şartları gibi konular geliyor. Sabah Memurlar'a milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konulara açıklıyor getiriyor. İşçi ve işverenlerin işsizlik maaşı, sigorta, tazminat gibi konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem Sabah Memurlar'a yanıtladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.10.2019
17:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
17:20
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