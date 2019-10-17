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  • Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları

Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, ve maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları

Milyonlarca çalışanın merak ettiği birçok konu var. Bunların en başında alma şartları, emeklilik hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konular geliyor. 'a milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konulara açıklıyor getiriyor. İşçi ve işverenlerin işsizlik maaşı, sigorta, tazminat gibi konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem Sabah Memurlar'a yanıtladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 17:20
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları

Sabah memurlar'a yöneltilen soruların cevapları...

Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
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Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor! SSK, emeklilik hesaplaması, tazminat ve işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken şartları
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