Devlet dairelerinde yeni dönem başlıyor! İşte yeni çalışmanın tüm detayları

Yeni sistemde bazı kurumların akşam çalışması öngörülüyor. Memurlar öğlen mesaiye başlayabilecek. Kamuda esnek çalışma uygulanacak, personel daha verimli ve etkin kullanılacak. İşte yenilikler… 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de bürokrasi ve kamu personel rejiminde de köklü değişiklikler devam ediyor. Bunlardan birçoğunu bu köşeden yazarak sizinle paylaşmıştık. Son gelişmeleri de haberdar etmek itiyorum. MEMUR ANNELER YÖNETMELİK GELİYOR Öncelikle bana sürekli mesaj atarak yönetmeliği soran memur anne ve babalara müjdeyi verelim. Yönetmelik taslağını gördüm üzerinde çalışılıyor. Yakında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Böylece memurların yarı zamanlı çalışmasıyla ilgili kurallar da belirlenecek. Hangi kurumların yer alacağı, kimlerin bu haktan yararlanamayacağı da iki cetvel halinde hazırlanıyor. ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamuda insan kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda 'kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma sistemleri geliştirilecektir' şeklinde ifade edilen çalışmanın detayları belli olmaya başladı.