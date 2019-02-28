Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...
Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...
Milyonlarca emekli 2019 yılında yeni zamlı maaşlarını aldı. Bunun yanında 2019 yılında iki ikramiye de alacak olan emeklilere bir müjde daha... 2000 yılından önce emekli olan vatandaşların emekli maaşı SSK'lılarda bin 818 TL, memurlarda ise 2 bin 379 TL iken şimdi de gözler Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağkurlular enflasyon zammı, memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak. İşte yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 28.02.2019
10:08
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019
10:20