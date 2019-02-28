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  • Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Milyonlarca 2019 yılında yeni zamlı maaşlarını aldı. Bunun yanında 2019 yılında iki ikramiye de alacak olan emeklilere bir müjde daha... 2000 yılından önce emekli olan vatandaşların emekli maaşı 'lılarda bin 818 TL, memurlarda ise 2 bin 379 TL iken şimdi de gözler Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağkurlular enflasyon zammı, emeklileri ise yüzde 5 ve fark alacak. İşte yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 10:20
Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaşları ve oluşacak yeni zamlar ne kadar netleşti? Emeklilerin yılın ilk zammının oranı ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.19, memurlarda ise yüzde 10.73 oldu. Peki 2019 yılında oranları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Bu oranlarla Ocakta en düşük Bağ- Kur aylığı bin 447 lira 77 kuruştanbin 595 lira 30 kuruşa yükselirken, Bağ-Kur tarım emeklilerinde taban maaş bin 79 lira 58 kuruştan bin 189 lira 59 kuruşa çıktı.

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Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

En düşük emeklisi aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa ulaştı.

Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek aylık ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıktı.

Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Bu ay da emeklilerden 150 binine bir daha yapıldı.

Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Malüllük ve yaşlılık aylığında ek ödeme dahil taban maaş bin liraya çıkarıldı. Şimdi gözler Temmuz zammına çevrildi.

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