Emeklililer gözünü Temmuz zammına çevirdi! Emekliye en az bin 818 TL...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaşları ve oluşacak yeni zamlar ne kadar netleşti? Emeklilerin yılın ilk zammının oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.19, memurlarda ise yüzde 10.73 oldu. Peki 2019 yılında zam oranları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...