Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli vatandaş da zamlı maaşlarını ve ikramiyelerini almaya başladı. Şimdi sıra Bağkur emeklisi ve memur emeklilerine geldi. SSK emeklisi vatandaşlar ise 2866 TL'lik ödemelerini aldı. Peki ödeme tarihleri ne zaman? İşte Bağkur ve emekli memur maaşlarının ödenme tarihleri