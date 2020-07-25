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Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl bir ilki yaşadı. Emekli vatandaşlar bu ay hem zamlı maaşlarını ve hem de ikramiyelerini aynı anda aldı. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 5.75 zam alan emekliler aynı zamanda 1000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesini de aldı. Esnaf emeklisi vatandaşların hesabına en az 2 bin 886 lira yatırılırken, memur emeklisi olan vatandaşlar da ödemeler için gün sayıyor. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler ve ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 09:48
Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

yaklaşırken, milyonlarca emekli vatandaş da zamlı maaşlarını ve ikramiyelerini almaya başladı. Şimdi sıra Bağkur emeklisi ve memur emeklilerine geldi. SSK emeklisi vatandaşlar ise 2866 TL'lik ödemelerini aldı. Peki ödeme tarihleri ne zaman? İşte Bağkur ve emekli memur maaşlarının ödenme tarihleri

Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ÖDEMELER 28 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK

Takvim'in haberine göre; Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.75 zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Ödemeler, 28 Temmuz'da tamamlanacak.

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Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Temmuz zammıyla birlikte en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil bin 784 liradan bin 886 liraya yükseldi.

Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yani esnaf emeklilerinin hesabına en az bin 886 lira maaş ve bin lira bayram ikramiyesi yatırılıyor.

Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

MEMURA 3'LÜ ÖDEME
Memur emeklileri de ödemeler için gün sayıyor. 28-29 Temmuz, memur emeklilerinin kazanç tarihleri olacak. Memur emeklileri bu tarihte Temmuz ayı zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos ayı maaşını hesabında görecek.

Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bu ayın başında maaşını zamsız olarak alan memur emeklilerinin Ağustos ayı maaşları da nedeniyle erkene çekildi.

Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ödemesinden, bu ay emekli ya da ölüm aylığı bağlananlar da yararlanabiliyor. Ölüm aylığı alanlara, aylık oranında ödeme yapılıyor.

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