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Emekliye çifte kazanç! Zamlı maaşlar ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli vatandaş bu yıl bir ilki yaşadı. Emekli vatandaşlar bu ay hem zamlı maaşlarını ve hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini aynı anda aldı. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 5.75 zam alan emekliler aynı zamanda 1000 TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesini de aldı. Esnaf emeklisi vatandaşların hesabına en az 2 bin 886 lira yatırılırken, memur emeklisi olan vatandaşlar da ödemeler için gün sayıyor. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler ve ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 25.07.2020
09:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
09:48
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