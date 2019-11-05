Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?
Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon oranı da netleşmeye başladı. Netleşen enflasyon oranı emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını da netleştiriyor. Dün açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam da yüzde 5'i geçti. Ayrıca memur ve memur emeklisine fark göründü. İşte tüm detaylar ve tahmini zam oranları...
Giriş Tarihi: 05.11.2019
09:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
09:39
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