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Emekliye memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında açıklanacak olan oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon oranı da netleşmeye başladı. Netleşen enflasyon oranı emekli ve memur maaşlarına yapılacak oranını da netleştiriyor. Dün açıklanan enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam da yüzde 5'i geçti. Ayrıca memur ve memur emeklisine fark göründü. İşte tüm detaylar ve tahmini zam oranları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 09:39
Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş gözünü Ocak ayında açıklanacak olan enflasyona çevirdi. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri sonucu 2020'de yüzde 4 4 oranı yapıldı. Şimdi gözler Ocak zammına çevrildi. Ocak zammı sonrası yeni emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

Bu sorunun cevabı dün açıklanan verileriyle netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon sırasıyla 1.36, 0.86, 0.99 ve 2 olmak üzere toplamda yılın ikinci altı ayı için kümülatif yüzde 5.31 oldu.

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Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

SON İKİ AY BELİRLEYİCİ

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından 'yüzde 4 ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark' şeklinde kararlaştırılmıştı.

Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Temmuz ekim dönemini kapsayan , ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5'lik zammı şimdiden aştığından yüzde 0.31'lik fark oluştu. Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 alacak memur ve emeklisine son 2 ayda enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 4 0.31 fark eklenecek.

Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

YIL SONU BEKLENTİLERİ

ilk 6 ayda yüzde 5.01 artmıştı. Merkez Bankası'nın hedeflediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enflasyonun yüzde 6-6.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Burada net sonucu Ocak 2020'de göreceğiz.

Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

Ancak şu an için memur farkı yüzde 0.31 olurken, ikinci 6 aylık enflasyona göre alacak SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam yüzde 5.31 seviyesinde olacak. Kasım ve aralık verileri burada belirleyici olacak.

Emekliye zam memura fark geliyor! Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak?

MAAŞA NASIL YANSIYACAK?

Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4 0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2532 liraya çıkacak.

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