En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaş tablosu...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaş tablosu...
Ocak ayında milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi yeni zamlı maaşlarına kavuşacak. Yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. Enflasyon farkıyla birlikte ek ödemeler de artacak. Enflasyon oranının da ne kadar olacağı büyük merak konusu. Beklenti anketine göre yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Buna göre enflasyon oranı yüzde 6.82 olarak tahmin ediliyor. Bu orana göre en düşük emekli ne kadar olacak? Emekli maaşları 2020 yılında nasıl olacak? İşte emekli maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 21.11.2019
09:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
09:37
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