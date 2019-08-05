İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

Yasalarımız çalışanlar için çeşitli güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Genel anlamıyla baktığınız işsizlik maaşı işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılanlara belli prim şartlarıyla ödeniyor. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor. Haklı fesih şartlarıyla istifa edenler de işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşıyla ilgili zaman zaman sorularınızı cevaplıyorum. Ancak bu konuda çok fazla soru ve sorun bize ulaşıyor. Bu yüzden genel bir derleme yapma ihtiyacı da oluştu. Bu yüzden işsizlik maaşıyla ilgili merak edilen her şeyi aşağıda bulabileceksiniz.



