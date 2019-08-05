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İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar 'da...

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 31 liraya varan ödeme alabiliyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk erdem işsizlik maaşıyla ilgili sizden gelen soruları 'a cevapladı. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 05.08.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 15:45
İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

Yasalarımız çalışanlar için çeşitli güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de . Genel anlamıyla baktığınız işsizlik maaşı işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılanlara belli prim şartlarıyla ödeniyor. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor. Haklı fesih şartlarıyla istifa edenler de işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşıyla ilgili zaman zaman sorularınızı cevaplıyorum. Ancak bu konuda çok fazla soru ve sorun bize ulaşıyor. Bu yüzden genel bir derleme yapma ihtiyacı da oluştu. Bu yüzden işsizlik maaşıyla ilgili merak edilen her şeyi aşağıda bulabileceksiniz.


İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında alabiliyor. Bunun için işten çıkartma formuna doğru kodu girilmesi önemli. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.

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İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

* İSTİFA EDENİN HAKKI YOK MU?

Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın alma hakkı var.

Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. Eğer konu mahkemeye intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, sözleşmeye uyulmaması gibi olaylar haklı fesih kapsamına giriyor. Söz konusu haklı fesih gerekçeleri İş Kanunu 24. Madde de detaylı olarak sıralanıyor.

İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

HER SİGORTALIYA ÖDENİYOR MU?

alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde de iş akdine bağlı çalışma şartı aranıyor.

İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

İŞSİZLİK MAAŞININ BİR SINIRI VAR MI?
Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca alabilir.

İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

HERKES AYNI MAAŞI MI ALIYOR?

Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sınır da var. brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Maaştan sadece damga vergisi kesiliyor.

İşsize maaş rehberi! Tüm detaylar Sabah Memurlar'da...

MAAŞ EN ÇOK NE KADAR?

İşsizlere damga vergisi kesilmiş olarak aylık bin 15 lira 59 kuruş ile 2 bin 31 lira 19 kuruş arasında ödeme yapılıyor.

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