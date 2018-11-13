KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERONLARA ÇİFT İKRAMİYE

Taşeron işçiler 2017 yılının Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor.