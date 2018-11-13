KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

Taşerondan kadroya geçen yüzbinlerce çalışan gözünü yeni yıldaki gelişmelere çevirdi. Henüz kadroya geçmeyen KİT'liler de kadroya geçmeyi bekliyor. On binlerce KİT çalışanı, kadroya ne zaman geçeceklerini merak ederken, yılbaşında alacakları zam miktarı ve ikramiye ödemeleri de merak edilen diğer konular olarak göze çarpıyor. Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2019 memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...