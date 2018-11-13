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'liler ne an kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

Taşerondan kadroya geçen yüzbinlerce çalışan gözünü yeni yıldaki gelişmelere çevirdi. Henüz kadroya geçmeyen 'liler de kadroya geçmeyi bekliyor. On binlerce KİT çalışanı, kadroya ne an geçeceklerini merak ederken, yılbaşında alacakları zam miktarı ve ikramiye ödemeleri de merak edilen diğer konular olarak göze çarpıyor. Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2019 zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 10:51
KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

çalışanı on binlerce vatandaş kadroya geçmek için gün sayarken, taşerondan kadroya geçen işçiler de ikramiye müjdesini bekliyor. Yılbaşının ve yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte müjdelerin üst üste gelmesi bekleniyor. Geri sayıma başlayan çalışanlar KİT'liler kadroya ne an geçecek? KİT'lilerin kadroya geçme şartları nelerdir? Taşeron ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2019 zammı ne kadar olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

TAŞERON İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Takvim'in bir haberine göre; kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

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KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERONLARA ÇİFT İKRAMİYE
Taşeron işçiler 2017 yılının Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor.

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK?
Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: " ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

KİT'LİLERİN KADRO ŞARTLARI NELER?
işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER
✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
✔ 18 yaşını doldurmak,
✔ En az ortaokul mezunu olmak,
✔ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
✔ Açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,
✔ İş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

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