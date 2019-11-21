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  • Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? maaşı nasıl alınır? nasıl alma şartı nedir?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren soruları Sabah Memurlar cevaplamaya devam ediyor! Milyonlarca çalışanın merak ettiği yasal haklar var. alma şartı, hesaplaması ve maaşı alma şartları gibi konuları Sabah Memurlar'a yöneltilen sorularla cevaplıyoruz. İşçi ve işverenlerin bu konulardaki yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında hangi şartlar aranıyor ve emeklilik hesaplaması nasıl yapılıyor? Tazminat veya işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem Sabah Memurlar'a cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 17:34
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Sabah memurlar, milyonlarca çalışanın merak ettiği konuları cevaplamadı. maaşı, emekli olma şartları, maaşı alma şartları ve tazminat gibi önemli konular hakkında gelen sorular ve cevaplar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: Geçmiş yıllarda 700 gün primim başkasının üzerine yatırılmış bunu kendi hesap numarama nasıl alabilirim? ömer faruk temiz

Cevap: En yakın SGK müdürlüğüne gidip durumu anlatın elinizde o çalıştığınız işyerine ait belgeler de varsa götürün durumu düzeltirler.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: Savunma sanayiinde boya atölyesinde çalışıyorum hem patlayıcı madde hem boya işinde sürekli maskeyle çalışmamdan dolayı fiili hizmet zammı almam gerekiyor mu? Zennun doğan

Cevap: Bununla ilgili liste iş kanunu 40. maddede sıralanmış durumda. Orada detaylı liste var. Bakabilirsiniz. O listedeki işlerden birisini yapıyorsanız yararlanırsınız. Yoksa maskeyle çalıştığınız için böyle bir hak olmaz.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: Almanya'da yasiyorum 39 yaşındayım ve bireysel faydalanmak istiyorum ya da Bağkur'dan mı olmalıyım? Bir bilgi verirseniz sevinirim? Adem Aytemiz

Cevap: Eğer Türkiye'de bir sigortanız varsa yurtdışı borçlanma yaparak emeklilik imkanı yakalayabilirsiniz. ancak yok ise bu kez Bağkur şartlarında en az 5400 gün yani 15 yıl borçlanmanız gerekir. BES sisteminde ise 10 yıl 56 yaş şartı bulunuyor. Hangisi sizin için uygun ise seçebilirsiniz.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: Şoför olarak çalışmaktayım çalışma saatim normal olarak sabah 8 aksam 18 olarak gözükmekte fakat servis aracini sabah saat 6.30 da baslayıp aksam saat 20 de sona ermekte çalışma saatim çok fazla ama mesai almiyorum ne yapmalıyım? (İSMİ SAKLI)

Cevap: Siz aracı çalıştırdığınız anda mesainiz başlamış demektir. Bu yüzden çalışma saatinizde buna göre hesaplanacaktır. Haftalık 45 saati aşan saatler yüzde 50 fazlasıyla ödenir. Eğer ödenmiyorsa öncelikle Alo 170'i arayarak şikayette bulunabilirsiniz ya da arabulucuya giderek dava açabilirsiniz.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: Emekliyim ve çalışıyorum. İşten atılırsam tazminat hakkım var mı? Selcuk Can

Cevap: Emekli ya da diğer çalışanlar arasında bir fark yok. İşten kendi isteğiniz dışında çıkartılırsanız ve en az 1 yılı doldurmuşsanız tazminat alırsınız.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: SGK başlangıcım 16/11/1993 7450 gün pirimim var. Normal emekli olursam 2000 TL maaş gözüküyor. Malulen emekli olursam ne kadar emekli maaşı bağlanır? Levent Özçetin

Cevap: Normal emellik ile malulen emeklilik arasında bir fark olmaz. Hesaplama aynı. Burada önemli olan sizin kazançlarınız

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