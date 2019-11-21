Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emekli olma şartı nedir? işsizlik maaşı nasıl alınır? Kıdem tazminatı nasıl alma şartı nedir?

Soru: Şoför olarak çalışmaktayım çalışma saatim normal olarak sabah 8 aksam 18 olarak gözükmekte fakat servis aracini sabah saat 6.30 da baslayıp aksam saat 20 de sona ermekte çalışma saatim çok fazla ama mesai almiyorum ne yapmalıyım? (İSMİ SAKLI)

Cevap: Siz aracı çalıştırdığınız anda mesainiz başlamış demektir. Bu yüzden çalışma saatinizde buna göre hesaplanacaktır. Haftalık 45 saati aşan saatler yüzde 50 fazlasıyla ödenir. Eğer ödenmiyorsa öncelikle Alo 170'i arayarak şikayette bulunabilirsiniz ya da arabulucuya giderek dava açabilirsiniz.