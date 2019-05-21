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  • Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? maaşlarına tablosu

Milyonlarca 2019 Temmuz oranının ne kadar olacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon 2019 Temmuz ayında açıklanacak. Uzmanlar enflasyonun yüzde 6.7 oranında zam yapılacağının öngörüyor. Milyonlarca emekliye yapılacak olan zamdan sonra zam tablosunun tahmini belli oranda belli olmaya başladı. Emekli maaşlarına yapılacak tahmini zam sonrası oluşacak tablo şu şekilde...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 09:44
Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

Türkiye'de 12.5 civarında vatandaş bulunuyor. Emekliler 2019 Temmuz ayında oluşacak 6 aylık sonucuna göre enflasyon zammı alacak. Bundan dolayı 6 aylık enflasyon zammı büyük bir merakle bekleniyor. Uzmanların tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 6.7 oranında gerçekleşecek. Oluşacak enflasyon zammı sonrası emekli maaşları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte sonrası oluşacak emekli maaşlarının zam tablosu...

Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranını ilk 6 aylık gösterecek. Ekonomistlerin tahminleri artışa ilişkin ipuçlarını veriyor.

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Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6.7 olarak tahmin ediliyor.

Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

Oluşan tabloya bakan emekliler, Temmuz'dan itibaren ceplerine girecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

Eğer yüzde 6.7'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 75,41 lira ile 361,18 lira arasında artış yaşanacak.

Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

En düşük aylık bin 200 lira 89 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 751 lira 88 kuruşa ulaşacak. 2 bin liralık 2 bin 134 liraya, 3 bin liralık maaş 3 bin 201 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 268 liraya yükselecek.

Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

maaşları sonrası oluşacak olan tablosu şu şekilde...

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