Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu
Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu
Milyonlarca emekli 2019 Temmuz enflasyonzam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon 2019 Temmuz ayında açıklanacak. Uzmanlar enflasyonun yüzde 6.7 oranında zam yapılacağının öngörüyor. Milyonlarca emekliye yapılacak olan zamdan sonra zam tablosunun tahmini belli oranda belli olmaya başladı. Emekli maaşlarına yapılacak tahmini zam sonrası oluşacak tablo şu şekilde...
Giriş Tarihi: 21.05.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019
09:44