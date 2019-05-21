Milyonlarca emeklinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam tablosu

En düşük aylık bin 200 lira 89 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 751 lira 88 kuruşa ulaşacak. 2 bin liralık maaş 2 bin 134 liraya, 3 bin liralık maaş 3 bin 201 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 268 liraya yükselecek.