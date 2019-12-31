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  • Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. , Bağkur ve emeklisi milyonlarca vatandaş emekli maaşına yapılacak zam oranına odaklandı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ- Kur emeklisine 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Güncel emekli maaşı ve zamlı maaş tablosu netleşmeye başladı. İşte emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve farklar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:50
Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş Ocak ayında zamlı maaşını alacak. Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. En düşük ve Bağkur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak tahmini zam oranları ve güncel gelişmeler...

Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranı bu hafta belli olacak.

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Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

3 Ocak Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları emeklilerin zam oranını gösterecek.

Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.

Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

emeklilerine ise memurlar gibi yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

5 AYLIK TÜFE YÜZDE 5.71
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor.

Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

Buna göre; ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.29 olacak, emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 5.29'u bulacak.

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