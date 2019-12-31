Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşını alacak. Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. En düşük SSK ve Bağkur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak tahmini zam oranları ve güncel gelişmeler...