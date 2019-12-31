Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin zam haftası yaklaştı! Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli vatandaşı yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş emekli maaşına yapılacak zam oranına odaklandı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ- Kur emeklisine 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Güncel emekli maaşı ve zamlı maaş tablosu netleşmeye başladı. İşte emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve farklar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019
09:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
09:50
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ